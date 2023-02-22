Aaron Wightman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Wightman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Wightman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Wightman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Wightman 23 Şubat 2004 tarihinde Newtonards şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Wightman Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Aaron Wightman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Wightman'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Wightman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Wightman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Wightman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Wightman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Glentoran U20

1 Temmuz 2022 yılında Glentoran

Aaron Wightman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Wightman şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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