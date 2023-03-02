Aaron Williams Bushell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Williams Bushell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Williams Bushell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aaron Williams Bushell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aaron Williams Bushell 19 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere,Barbados uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aaron Williams Bushell Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOL yapmaktadır. Aaron Williams Bushell, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Williams Bushell'nin Oxford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Aaron Williams Bushell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aaron Williams Bushell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Temmuz 2022 yılında Oxford City
Aaron Williams Bushell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aaron Williams Bushell şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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