Aarran Racine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aarran Racine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aarran Racine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aarran Racine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aarran Racine 30 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aarran Racine Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aarran Racine, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aarran Racine'nin Worthing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Aarran Racine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aarran Racine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2010 yılında Southampton Res.
7 Ağustos 2012 yılında Forest Green
1 Aralık 2016 yılında York City
1 Ocak 2017 yılında Forest Green
26 Ocak 2017 yılında Torquay
31 Mayıs 2017 yılında Forest Green
4 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz
21 Mart 2018 yılında Worthing
12 Ekim 2020 yılında ara verdi
1 Temmuz 2021 yılında Worthing
Aarran Racine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aarran Racine şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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