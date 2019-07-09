AB Akdeniz gerilimi için Türkiye'ye yaptırıma hazırlanıyor

AB üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısında Avrupa Komisyonu'nun hazırlamış olduğu yaptırım seçenekleri masaya yatırılacak.

Edinilen bilgiye göre bu yaptırımlar arasında Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye olan yardım fonlarını ve kredileri kesmek de var. Ayrıca Strazburg'da Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nde gerçekleşecek olan bir sonraki Bakanlar Komitesi Toplantısı'na dair görüşmelerde konunun öncelikli gündem maddesi haline getirilmesi veya toplantıların iptal edilmesi seçenekleri de tartışılacak.

Son günlerde uyarıların dozu yükseliyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un da Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Rum kesimi, ardından AB'den de tepki gelmiş ve Dış Politika Yüksek Temsilciliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ın batısında süregiden sondaj operasyonlarının başlamasından iki ay sonra planlanan ikinci sondaj operasyonu, Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Önceki gün, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada da Türkiye'nin girişimi "Kıbrıs'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir" denmişti.

Geçen ay Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin liderleri de "Türkiye’yi tartışmalı sularda sondaj faaliyetlerine son vermesi gerektiği" yönünde uyarmıştı.



Erdoğan: Hiç kimse bizi yolumuzdan alıkoyamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Saraybosna ziyareti öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplayarak, Doğu Akdeniz'deki krize ilişkin, "Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum" şeklinde konuşmuştu.