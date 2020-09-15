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AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell: Türkiye ile zıtlaşırsak sorunu çözemeyiz

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell bugünkü oturumunda Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkında açıklamalarda bulunarak, "Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan biri de Türkiye. Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık" dedi.

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell: Türkiye ile zıtlaşırsak sorunu çözemeyiz

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmaları nedeniyle bölgede artan tansiyona Avrupa Birliği'nin nasıl cevap vereceği tartışıldı. Oturumda konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan nüfuzuna dikkat çekerek, "Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan biri de Türkiye...Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık" dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avrupa Parlamenterlerinin taleplerini duyduğunu ancak bazı konulara açıklık getirmek istediğini belirterek AB'nin silah ambargosu uygulama yetkisi bulunmadığını ifade etti.



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