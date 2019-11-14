AB, İngiltere için ihlal sürecini başlattı

Avrupa Birliği Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ihlal süreci kapsamında İngiltere'ye görüşünü bildirmesi için 22 Kasım'a kadar süre tanındığı belirtildi.

Bunun dışında da açıklamada, yeni Komisyonun bir an önce göreve başlayabilmesi için sürenin kısa tutulduğunun altı çizildi.

Brexit sürecindeki İngiltere'nin, yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini belirten mektubunun incelendiği aktarılan açıklamada, üye ülkelerin iç yargı sistemindeki hükümleri, AB hukukunu uygulamamak için gerekçe gösteremeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede AB'nin İngiltere'ye karşı ihlal süreci başlattığı, Londra yönetiminin 22 Kasım'a kadar adım atmaması durumunda gerekçeli görüş gönderebileceği uyarısı yapıldı.

AB ANLAŞMALARINA GÖRE; ÜYE ÜLKELERİN KOMİSYONDA BİR ÜYEYLE TEMSİL EDİLMESİ GEREKİYOR

İngiltere, AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen'in aday üye talep eden mektubuna verdiği cevapta, ülkede 12 Kasım'da gerçekleşecek genel seçimler nedeniyle yeni Komisyona aday göstermeyeceğini duyurmuştu.

AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etmişti. Bu durumda, İngiltere, 1 Aralık'ta görevi devralması öngörülen yeni Komisyon başladığında AB üyesi olmaya devam edecek.

AB anlaşmalarına göre, üye ülkelerin Komisyonda bir üyeyle temsil edilmesi gerekiyor.