AB Konseyi Başkanı Tusk, Türkiye'yi tehdit etti: Buna cevap veririz!
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de oldubittiye karşı çıkıp, meşru hakkına sahip çıkmasına tepki gösterdi ve Avrupa Birliği’nin bu duruma cevap vermesine sebep olacağını söyledi.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Donald Tusk yaptığı açıklamada “Türkiye ile olumlu komşuluk ilişkileri sürdürme konusundaki iyi niyetimize rağmen, tansiyonun yükselmesi üzerine ve AB üyesi Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal edecek şekilde adım atılması AB'nin daha önce kararlaştırıldığı gibi dayanışma içinde bu duruma cevap vermesine neden olacaktır” dedi.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: NE YAPACAĞINA TÜRKİYE KARAR VERİR
Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj geriliminle ilgili olarak, “Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir” demişti.
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