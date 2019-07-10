AB Konseyi Başkanı Tusk, Türkiye'yi tehdit etti: Buna cevap veririz!

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Donald Tusk yaptığı açıklamada “Türkiye ile olumlu komşuluk ilişkileri sürdürme konusundaki iyi niyetimize rağmen, tansiyonun yükselmesi üzerine ve AB üyesi Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal edecek şekilde adım atılması AB'nin daha önce kararlaştırıldığı gibi dayanışma içinde bu duruma cevap vermesine neden olacaktır” dedi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: NE YAPACAĞINA TÜRKİYE KARAR VERİR

​Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj geriliminle ilgili olarak, “Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir” demişti.