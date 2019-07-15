AB, Türkiye’ye karşı olan yaptırımları onayladı

Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs kıta sahanlığındaki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) aktardığına göre AB, Kıbrıs kıta sahanlığındaki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı.

Habere göre AB, Ankara'ya yapılan finansal yardımı kısıtlayacak ve hava taşımacılığı anlaşması ile ilgili görüşmeleri askıya alacak.

Yaptırımların sondaj faaliyetlerine katılan şirketleri ve gerçek şahısları kapsayabileceği öne sürülürken Alman politikacı Michael Roth, “Türkiye'nin kışkırtıcı hareketleri hiçbirimiz tarafından kabul edilemez. Biz Kıbrıs'ın tarafındayız” açıklamasını yaptı.