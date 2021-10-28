Abana ne demek, TDK'ya göre Abana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abana ne demek? Abana TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Abana kelimesi. Peki Abana ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Abana nedir, Abana kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABANA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abana kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Abana kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri

