Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı!MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi MasterchefDakka'da dün gece camide yaşanan patlama sonrası ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.Husilere ait iki İHA, Yemen ordusu tarafından Hudeyde vilayetinde düşürüldüA Milli Futbol Takımı Sırbistan maçına çok farklı bir kadro ile çıkacakEker Kadın Yelken Takımı 5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasını kazandıTürkiye'den Sırbistan'a Kudüs tepkisi!KKTC'ye gidecek olanlar dikkat! Tüm yolcular 7 gün karantinaya alınacakKanada’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 9 bin 189’a çıktıAnkaragücü takımında bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İSTANBUL
  3. Abartı ve gürültülü egzoz kullanan araç kullanımına verilen ceza miktarları açıklandı

Abartı ve gürültülü egzoz kullanan araç kullanımına verilen ceza miktarları açıklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ağustos ayında abartı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve sürücülere yönelik yapılan denetimlerin verilerini açıkladı. Ağustos ayında yapılan denetimlerde 534 araç sürücüsüne toplamda 655 bin 752 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Abartı ve gürültülü egzoz kullanan araç kullanımına verilen ceza miktarları açıklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ağustos ayında abartı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve sürücülere yönelik yapılan denetimlerin verilerini açıkladı.

655 bin 752 TL idari para cezası

Ağustos ayında yapılan denetimlerde 534 araç sürücüsüne toplamda 655 bin 752 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ağustos ayında abartı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve sürücülere yönelik resmi, sivil ve motosikletli ekiplerce yapılan denetimlerin verilerini açıkladı.

534 araç sürücüsüne ceza uygulandı

Yapılan açıklamada, 534 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 32/3 (Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması) maddesine istinaden idari para cezası uygulandığı belirtildi. Her sürücüye ayrı ayrı 1228 TL olmak üzere toplamda 655 bin 752 TL idari para cezası uygulandı. 534 araç ise yapılan teknik değişikliğin mevzuata uygun duruma getirilmesi ve muayene istasyonunda tespitinin yaptırılması için trafikten men edildi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT