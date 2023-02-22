Abba Khalid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abba Khalid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abba Khalid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abba Khalid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abba Khalid {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abba Khalid Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abba Khalid, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına - tarihinde katılmıştır. Abba Khalid'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abba Khalid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abba Khalid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abba Khalid şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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