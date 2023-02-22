Abba Khalid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abba Khalid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abba Khalid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abba Khalid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.