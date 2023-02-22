Abba Maigari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abba Maigari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abba Maigari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abba Maigari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.