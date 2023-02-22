Abba Maigari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abba Maigari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abba Maigari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abba Maigari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abba Maigari 1 Haziran 2000 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abba Maigari Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abba Maigari'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abba Maigari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abba Maigari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abba Maigari şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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