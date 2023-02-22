Abbani Monguno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbani Monguno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abbani Monguno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abbani Monguno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.