Abbani Monguno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbani Monguno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbani Monguno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abbani Monguno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abbani Monguno 28 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abbani Monguno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abbani Monguno'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abbani Monguno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abbani Monguno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abbani Monguno şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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