Abbas Sayar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında Öldü?

ABBAS SAYAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 21.Mart.1923 Ölüm tarihi : 12.Ağustos.1999

Abbas Sayar kaç yaşında öldü : 76

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Yazar, Şair

Abbas Sayar doğum yeri : Yozgat

Ölüm yeri : İzmir

ABBAS SAYAR BİYOGRAFİSİ

Abbas Sayar'ın romanları ve hikayeleri de Orta Anadolu insanının hayatını anlatır. Abbas Sayar şiir gibi roman yazan bir yazar. Şairliği bu yüzden önemlidir.

Abbas Sayar, 21 Mart 1923 tarihinde Yozgat’da doğmuştur. Tam adı Nail Abbas Sayar’dır. Genç yaşında annesini kaybetti. 1941 yılında liseyi bitirdikten sonra maddi imkansızlıklar yüzünden üniversiteye devam edemedi. Kısa bir zaman (iki ay) Denizyolları’nda memurluk yaptıktan sonra yedeksubay olarak askerliğini Amasya’da yaptı.

1945 yılında İstanbul’da evlendi. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 4 dönem Türkoloji eğitimi aldı, ama okulu bitiremeden ayrılıp 1958 yılında Yozgat’a geri gitti. Edebiyat Fakültesini bitiremese de şiirler yazarak edebiyat dünyasına girdi. Yozgat’da çiftçilikle uğraştı sonra yine İstanbul’a gitti, bu sefer bir matbaa kurdu. 1953 yılında İstanbul’daki matbaasında 15 günde bir çıkarttığı Bozlak adlı gazeteyi Yozgat’da dağıttı. Gazete, “Bozok” adını alır ve Yozgat’ın ilk mahalli gazetesi olur. “İleri” gazetesinde yazıları yayınlanır. Kesintisiz denebilecek şekilde kırk dört yıl gazetecilik yaptı.

Yozgat Demokrat Parti müteşebbis heyeti kurucuları arasında oldu ancak siyaset ile pek ilgilenmedi. 1957 yılında politikadan el etek çekti. Şiir yazmayı sürdürüdı.

"hesaptan düşülmüş, defterden silinmiş" roman kahramanı Doru Kısrak'ın yılkıya bırakılma öyküsü ve Orta Anadolu'nun ağır kış doğasında yaşama mücadelesi, halk dilinin zengin sözcük ve deyimleriyle işlenerek, şiirsel bir anlatımla ölümsüzleştirilmiş, eşsiz bir yapıt olan "Yılkı Atı"; Abbas Sayar'ın, Sekili'de çiftçilik yaptığı yılların gözleminden yola çıkılarak yazılmış ilk romanıdır.

1970 yılında “Yılkı Atı” romanıyla ismini edebiyat dünyasına duyurdu. 1970 yılında TRT Sanat Ödülleri Yarışması'nda derece alan ilk romanı Yılkı Atı'ndan sonra yazdığı Çelo (1972) romanı 1973 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü, Can Şenliği (1974) romanı ise 1975 Madaralı Roman Ödülü'nü getirdi.

11 Temmuz 1989 tarihinde ikinci evliliğini Ayvalık Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hanife Ender ile yaparak Balıkesir’in Ayvalık ilçesine yerleşti. Abbas Sayar ömrünün son yıllarını Ayvalık'ta resim yaparak, roman ve şiir yazarak geçirdi.

Abbas Sayar, 12 Ağustos 1999 tarihinde İzmir’de 76 yaşında ölmüştür. Kırk dört yıllık gazetesinde yüzlerce, binlerce başyazı yazdı. 1989 yılında ikinci kez evlendi, Ayvalık'a yerleşti. Resim, şiir, roman yaşamını Ayvalık'ta sürdürdü. Ankara, Antalya, İzmir ve Ayvalık'a resim sergileri açtı. Ardında, derlenmeyi bekleyen pek çok şiir ve yazı bırakarak 12 Ağustos 1999 tarihinde aramızdan ayrıldı. Mezarı Yozgat'ta bulunmaktadır.

Abbas Sayar Evlilikleri :

1.Eşi: 1945 yılında İstanbul’da evlendi. Ahmet Güner Sayar (d.6 Kasım 1946) adında bir oğlu vardır.

2.Eşi: 11 Temmuz 1989 tarihinde ikinci evliliğini Ayvalık Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hanife Ender ile evlendi.

Abbas Sayar Ödülleri:

1971 - TRT Roman Başarı Ödülü, Yılkı Atı

1973 - TDK Roman Ödülü , Çelo

1975 - Madaralı Roman Ödülü , Can Şenliği

1987 - Yozgatlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Şükran Plaketi

1992 - Yibitaş Holding - Erdoğan M. Akdağ - 50.Sanat Yılı Plaketi

1992 - Kültür Bakanlığı - Kültür Bakanı : D. Fikri Sağlar - 50.Sanat Yılı Plaketi

1992 - Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği - 50.Sanat Yılı Plaketi

1992 - Gazeteciler Cemiyeti - Başkan : Osman Hakan Kiracı - Yozgat'ın İlk Gazetecisi Plaketi

1995 - Edebiyatçılar Derneği Onur Plaketi ve Altın Madalya Ödülü

1998 - Türkiye Yazarlar Sendikası- İzmir Kitap Fuarı 98 - Yazarlık Emeğine Saygı Plaketi

Abbas Sayar Kitapları :

Öykü:

1977 - Yorganımı Sıkı Sar

Abbas Sayar Roman:

1970 - Yılkı Atı

1972 - Çelo

1974 - Can Şenliği

1977 - Dik Bayır

1977 - Tarlabaşı Salkım Saçak

- Anılarda Yumak Yumak

- El Eli Yur, El de Yüzü

Abbas Sayar Şiir:

2002 - Şiirler

Abbas Sayar Deneme:

1991 - Noktalar (aforizmalar)

Abbas Sayar Şehir Kitapları:

- Yozgat Var, Yozgatlı Yok

Kaynak:Biyografi.info