Abbey Benson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbey Benson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbey Benson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abbey Benson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abbey Benson 12 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abbey Benson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abbey Benson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Abbey Benson'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abbey Benson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abbey Benson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2022 yılında Akwa United
Abbey Benson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abbey Benson şuan Akwa United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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