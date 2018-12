Abbie Cornish Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABBİE CORNİSH KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Ağustos.1982

Abbie Cornish kaç yaşında : 36

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Sinema Oyuncusu

Abbie Cornish doğum yeri : Lochinvar, New South Wales, Avustralya

ABBİE CORNİSH BİYOGRAFİSİ

Limit Yok filminde başrolde oynadı.

Abbie Cornish, 7 Ağustos 1982 tarihinde Avustralya, Lochinvar’da Barry Cornish, Shelley Cornish çiftinin kızı olarak doğmuştur. 5 çocuklu bir ailenin 2. çocuğudur. Çocukluğu New South Wales’de 70 hektarlık bir çiftlikte geçti. 13 yaşındayken annesinin bir arkadaşı için mankenlik yapmaya başladı. Sonra ülke çapında bir derginin modellik yarışmasına katıldı ve kazandı. Sydney’de bir ajansa kabul edildi. Önce televizyonda, sonra da filmlerde rol almaya başladı. Kardeşi Isabelle Cornish’de kendisi gibi oyuncudur.

13 yaşı Abbie Cornish, liseyi bitirdikten sonra üniversiyete gitmetmiş ama oyuncu olmasa veteriner olmak istiyor ve hayvanları çok sevdiği için hayvan hakları koruyucusu Voiceless üyesidir.

İlk ödülü de ABC’s televizyonundaki rolü için Avustralya Film Enstitüsü Genç Aktör Ödülü’ydü. 2000 yılında The Monkey’s Mask ise ona ilk götürülen film teklifiydi. 2004 yılında Everything Goes with Hugo Weaving kısa filmiyle ödül avına devam etti. Bu süreci Avustralya Film Enstitüsü En İyi Çıkış Yapan Aktris Ödülü, FCCA - IF En İyi Aktris Ödülü ve Miami Uluslararası Film Festivali En İyi Performans Ödülü takip etti.

Abbie özellikle Heath Ledger karşısında oynadığı Candy filmiyle çok olumlu tepkiler aldı. A Good Year, Elizabeth: The Golden Age, KimberlyPeirce's Stop-Loss’daki rolleri Abbie Cornish’in dünya çapındaki yükselişini arttırdı.

Abbie Cornish, 2004 yılında “Somersault”, 2006 yılında “Candy”, 2009 yılında “Bright Star/Parlak Yıldız’”, filmlerindeki performanslarıyla üç ödül kazandı.

Oyunculuk kariyerinin yanında 2000 yılından beri müzikle de ilgilenen Abbie Cornish, “Dusk” sahne adı altında rap performansı sergilemekte ve Avustralya genelinde performans gösterilerine çıkmaktadır.

2011 yılında Zach Snyder’in kült fantastik masalı “Sucker Punch” filminde oynadı. Ayrıca 2011 yılında Madonna’nın yönettiği ‘W.E.’. Cornish filmde Wallis Simpson ve onunla evlenmek için tahttan feragat eden VII. Edward’ın aşk hikayesini takıntı haline getirmiş, genç New Yorklu Wally Winthrop’u oynadı.

Abbie Cornish, 2008 yılından itibaren 3 yıl Ryan Phillippe ile aşk yaşadı.

2012 yılında “Yedi Psikopat” filminde Woody Harrelson ve Colin Farrell ile birlikte rol aldı. 2014 yılında “RoboCop” filminde Clara Murphy karakterini canlandırdı.

Abbie Cornish Filmleri ve Dizileri :

2016 - Geostorm (Sinema Filmi)

2015 - Solace (Sinema Filmi)

2014 - RoboCop (Clara Murphy) (Sinema Filmi)

2014 - Klondike (Belinda Mulrooney)(TV Dizisi)

2012 - Yedi Psikopat (Kaya) (Sinema Filmi)

2012 - Kız (Ashley) (Sinema Filmi)

2011 - W.E. (Wally Winthrop) (Sinema Filmi)

2011 - Sucker Punch (Pea) (Sinema Filmi)

2011 - Limit Yok (Lindy) (Sinema Filmi)

2010 - Baykuş Krallığı Efsanesi (Otulissa (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2009 - Parlak Yıldız / Bright Star (Fanny Brawne) (Sinema Filmi)

2008 - Stop-Loss (Michelle) (Sinema Filmi)

2007 - Elizabeth: Altın Çağ (Bess Throckmorton ) (Sinema Filmi)

2006 - A Good Year (Christie Roberts) (Sinema Filmi)

2006 - Candy (Candy) (Sinema Filmi)

2004 - Everything Goes (Brianie) (Sinema Filmi)

2004 - Somersault (Heidi) (Sinema Filmi)

2004 - One Perfect Day (Emma Matisse) (Sinema Filmi)

2003 - Marking Time (Tv filmi)

2003 - White Collar Blue (Antonia McAlister) (Tv filmi)

2003 - Horseplay (Sinema Filmi)

2001 - Life Support (Penne) (Tv dizisi)

2001 - Outriders (Reggie McDowell) (Tv dizisi)

2000 - The Monkey's Mask (Mickey Norris) (Sinema Filmi)

2000 - Water Rats (Marie Marchand) (Tv dizisi)

1999 - Close Contact (Sara Boyack) (Tv filmi)

1997 - Wildside (Simone Summers) (Tv dizisi)

Kaynak:Biyografi.info