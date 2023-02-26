Abbubaker Mobara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbubaker Mobara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abbubaker Mobara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abbubaker Mobara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abbubaker Mobara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbubaker Mobara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abbubaker Mobara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbubaker Mobara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbubaker Mobara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbubaker Mobara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbubaker Mobara 18 Şubat 1994 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbubaker Mobara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CCC yapmaktadır. Abbubaker Mobara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abbubaker Mobara'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abbubaker Mobara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbubaker Mobara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Abbubaker Mobara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbubaker Mobara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2016 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2019 yılında Cape Town City

27 Ocak 2022 yılında AmaZulu FC

Abbubaker Mobara kimdir

Abbubaker Mobara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbubaker Mobara şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Woodlands United, Ajax Cape Town

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Abbubaker Mobara nereli

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