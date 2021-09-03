ABD açıkta sürpriz yaşanmadı | Alman tenisçi Zverev üst tura çıktı
Teniste sezonun grand slam turnuvası olan ABD açıkta tek kadınlarda Ashleigh Barty, Iga Swiatek ve Petra Kvitova turlarken, tek erkeklerde de Alexander Zverev üçüncü tura yükselmeyi başardı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının dördüncü gününde heyecab sabah seansında oynanan karşılaşmalar ile devam etti. Tek kadınlar dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, 78. sırada yer alan Danimarkalı Clara Tauson ile karşı karşıya geldi. Erkeklerde ise Alexander Zverev hata yapmadı ve üçüncü tura yükselmeyi başardı.
SABAH SEANSI TAMAMLANDI
Toplam 1 saat 30 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Barty, üçüncü tura yükseldi.
7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, geriye düştüğü maçta Fransız Fiona Ferro'yu 3-6, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yendi.
10 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, vatandaşı Kristyna Pliskova'yı 7-6 ve 6-2'lik setlerle, son olimpiyat şampiyonu ve 11 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic de İtalyan Martina Trevisan'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
ZVEREV HATA YAPMADI
Tek erkeklerde ise dünya 4 numarası ve son olimpiyat şampiyonu Alman tenisçi Alexander Zverev, klasmanın 48 numaralı İspanyol tenisçisi Albert Ramos-Vinolas'yı 6-1, 6-0 ve 6-3'lük setlerle elemeyi başardı.
Turnuvada geçen yıl final oynayan Zverev, üçüncü turda Jack Sock-Alexander Bublik maçının kazananıyla karşılaşacak.