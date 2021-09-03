ABD açıkta sürpriz yaşanmadı | Alman tenisçi Zverev üst tura çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının dördüncü gününde heyecab sabah seansında oynanan karşılaşmalar ile devam etti. Tek kadınlar dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, 78. sırada yer alan Danimarkalı Clara Tauson ile karşı karşıya geldi. Erkeklerde ise Alexander Zverev hata yapmadı ve üçüncü tura yükselmeyi başardı.

SABAH SEANSI TAMAMLANDI

Toplam 1 saat 30 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Barty, üçüncü tura yükseldi.

7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, geriye düştüğü maçta Fransız Fiona Ferro'yu 3-6, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yendi.

10 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, vatandaşı Kristyna Pliskova'yı 7-6 ve 6-2'lik setlerle, son olimpiyat şampiyonu ve 11 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic de İtalyan Martina Trevisan'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

ZVEREV HATA YAPMADI

Tek erkeklerde ise dünya 4 numarası ve son olimpiyat şampiyonu Alman tenisçi Alexander Zverev, klasmanın 48 numaralı İspanyol tenisçisi Albert Ramos-Vinolas'yı 6-1, 6-0 ve 6-3'lük setlerle elemeyi başardı.

Turnuvada geçen yıl final oynayan Zverev, üçüncü turda Jack Sock-Alexander Bublik maçının kazananıyla karşılaşacak.