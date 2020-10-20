ABD Adalet Bakanlığı'ndan teknoloji şirketi Google'a şok!

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından teknoloji şirketi Google'a dava açıldı. Adalet Bakanlığı, Google'ı; yasa dışı tekel oluşturarak rekabeti engellemek ve tüketiciye zarar vermekle suçladı.

Bakanlık, Google'ın piyasadaki gücünü rakiplerini bastırmak için kullandığını iddia etti. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şirketin parçalara bölünmesi gibi tüm seçeneklerin bulunduğu belirtildi.

11 EYALET KATILDI

Teknoloji şirketi Google'a açılan davaya 11 eyalet de katıldı. Söz konusu dava, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde son 20 senedir Washington hükümetinin açtığı "en büyük anti tröst davası" olarak nitelendirildi. Bu dava 1974'deki AT&T'ye açılan ve Bell şirketin bölünmesiyle sonuçlanan, 1998'de ise Microsoft'a açılan ve tekelinin kırılmasıyla sonuçlanan iki dava ile kıyaslanıyor.

Adalet Bakanlığı, Google'ın ABD'deki tüm genel arama motoru faaliyetlerinin yüzde 90'ını ve mobil cihazlardaki aramaların yüzde 95'ini gerçekleştirdiğini ifade etti. Dava başvurusunda Google'ın arama dağıtımındaki kontrolüne dikkat çekilerek, "Sonuçta daha az seçenek, daha az yenilik ve daha az rekabetçi reklam fiyatlarından tüketiciler ve reklam verenler mağdur oluyor. Bu nedenle mahkemeden Google'ın arama dağıtımındaki kontrolünü kırmasını istiyoruz, böylece rekabet ve yenilik devam edebilir" denildi.

"EN ÖNEMLİ ANTİ TRÖST DAVASI"

Google eleştirmeni olan Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley de yaptığı açıklamada şirketi "yasadışı yollarla" gücü elinde tutmakla suçladı ve davayı "en önemli anti tröst davası" olarak nitelendirdi.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Arama motoru Google tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu dava "derinden kusurlu" şeklinde nitelendirildi. Açıklamada, "İnsanlar Google'ı tercih ettikleri için kullanıyor, mecbur oldukları için veya alternatif bulamadıkları için değil" ifadelerini kullanıldı.

ANTİTRÖST POLİTİKA NEDİR?

Antitröst Politika, ticaret engellerini ve piyasa rekabetini önlemek için hükümetlerce izlenen politikalara denir. Amaç, tüketiciyi korumak ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde dağılımını sağlamaktır.

Tröstler 19’uncu yüzyıl sonlarında sanayi kapitalizmi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu dev şirketlerin, tüketicinin istismarı için başvurdukları yollar ve ortaklarına sağladıkları büyük çıkarlar, batılı kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Bunun üzerine, sanayide bu tür monopolleşmeleri önlemek amacıyla önlemler alınmak yoluna gidildi. Bu sebeple Antitröst politikası deyimi gerek ABD’de gerek Avrupa’da yalnız kartel ve tröst gibi büyük şirketlere değil, ufak-büyük bütün monopollere ve serbest ticareti sınırlandıran uygulamalara karşı güdülen tüm politikaları ifade eder.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE ANTİTRÖST UYGULAMALARI

ABD’de tröstlere karşı çıkartılan ilk federal Yasa 1890 tarihli Sherman Anti – Trust Act’ tır. Söz konusu yasa ile, her türlü monopoller, ticaret kısıtlamaları, şirketler arası açık veya gizli anlaşmalar yasaklanmıştır. Fakat ilerleyen yıllarda, ABD’de bu antitröst politikalar zamanla yumuşatılmıştır. Örneğin yargı, "yararlı" ve "zararlı" tröstler arasında bir ayrım yapmaya başlamıştır. 15 Ekim 1914 tarihli Clayton Antitrust Act’da ve ondan sonraki 1936 tarihli Robinson – Patman Act’da bu konuda çok daha yumuşatılmış hükümler yer almıştır.