ABD Başkan Yardımcısı Harris'in basın toplantısında yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu

21 Mayıs Cuma günü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in davranışı sosyal medyayı salladı. Harris’in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi sosyal medyada gündem oldu.

"UTANÇ VERİCİ!"

Birçok sosyal medya kullanıcısı Harris’in hareketini “utan verici” ve “hakaret” olarak yorumlarken, "Kameraların her hareketinizi kaydettiğini bilerek bunu nasıl yapabilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Demokratlara atıfta bulunarak, Cumhuriyetçi birinin bu tarz bir hareket yapmasının “ırkçılık” olarak görüleceğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise, Harris’in Covid-19 salgını nedeni ile bu hareketi istemeden yapmış olabileceği yorumunda bulunurken, Harris’in aşırı temizlik takıntısı olan insanlar için tıp dilinde kullanılan germofobinin kurbanı olabileceğini öne sürdü.

Harris, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.