ABD Başkan Yardımcısı Pence 'acil' koduyla Beyaz Saray'a çağrıldı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir sebeple New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal etti ve Washington'a geri döndü.

"PENCE'İN WASHINGTON'A DÖNMESİNİ GEREKTİREN BİR DURUM ORTAYA ÇIKTI"

Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY YETKİLİSİ: SAĞLIK DURUMU YA DA GÜVENLİK KONUSUYLA İLGİSİ BULUNMUYOR

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.

New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuruda ise Başkan Yardımcısı'nın uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti.

VLADİMİR PUTIN DE TÜM PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Beyaz Saray'daki bu durumla eş zamanlı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de tüm programlarını iptal edip Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile toplantı planlaması, sosyal medyada farklı söylentilere neden olmuştu.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti.