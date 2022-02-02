ABD Başkanı Biden, Doğu Avrupa'da 3 bin askerin konuşlandırılmasına onay verdi!

Geçtiğimiz günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz iyice içinden çıkılmaz bir hale gelirken, savaş çıkacağı endişesi herkesi korkutmuştu. Olaya ABD'nin de dahil olmasıyla süreç iyice dönülmez bir hale döndü. ABD'nin geri çekilin çağırısını Vladimir Putin'in reddetmesi sonucunda yeni bir hamle yapıldı. ABD'nin bu hamlesi çok ses getirecek gibi görünüyor.

3 BİN ASKER GÖNDERİLECEK

Bugün konuyla ilgili ABD tarafında önemli dakikalar yaşandı. Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin civarında asker gönderilmesini resmi olarak onayladığı iddia edildi. ABD'deki kaynaklar Biden'ın Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilme ihtimaline karşı yeni bir adım attığını kaydetti.

RESMEN DUYURULACAK

Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine ABD askerlerinin gönderilmesini kesin olarak onayladığını belirten ABD'li kaynaklar, kararın ilerleyen saatlerde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafınca resmi olarak açıklanacağını öne sürdü