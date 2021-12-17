ABD Başkanı Biden gaflara doymuyor! Sosyal medyada gündem oldu

Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşma yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden olay bir gafa imza attı.

Biden, en sonuncusu Mart ayında olmak üzere daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı tekrarladı.

SOSYAL MEDYA BIDEN'IN GAFINI KONUŞUYOR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, kürsüde konuştuğu esnada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden "Başkan" diye hitap etti ve "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" dedi. Biden sosyal medyada gündem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Joe Biden, ülke tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.