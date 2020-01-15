ABD Başkanı Donald Trump açık açık küfür etti!

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sene yapılacak başkanlık seçimleri için çalışmalarına devam ediyor. Trump, bu çalışmalar kapsamında Milwaukee’de bir miting düzenledi. ABD Başkanı Trump, son haftalara tüm dünyanın takip ettiği İran gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD BAŞKANI TRUMP, SÜLEYMANİ'YE KÜFÜR ETTİ

Kendisinin verdiği emirle öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye hakaretler yağdıran Trump, “O yol kenarı bombalarının kralıydı. Yapmaktan hoşlandığı şey buydu. Bu o….. ç….. yüzünden çok sayıda insanın kolları ve bacakları yok” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçilik binasının basılmasıyla fitilin ateşlendiği gerilim sonrası, Kasım Süleymani düzenlenen drone saldırısıyla öldürülmüştü.

Süleymani’nin yanı sıra Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in de aralarında bulunduğu 9 kişi daha aynı saldırıda hayatını kaybetti.

İran ise Süleymani suikastına misilleme olarak ABD’nin Irak’taki iki üssüne füze saldırısı düzenlemişti.