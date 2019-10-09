ABD Başkanı Donald Trump: Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savundu ve "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi. ABD Başkanı Donald Trump bununla birlikte, "PKK, Türkiye’nin düşmanıdır. Yıllardır savaşıyorlar" açıklamasında bulundu.

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Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savundu ve "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi. ABD Başkanı Donald Trump bununla birlikte, "PKK, Türkiye’nin düşmanıdır. Yıllardır savaşıyorlar" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını belirtti. Ayrıntılar geliyor...



