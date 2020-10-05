ABD Başkanı Donald Trump bugün taburcu olacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden bugün taburcu olacağını belirtti.

Trump, koronavirüsr yakalanmasının sonrası tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yerel saatle 18.30’da Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden taburcu olacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün saat 18.30'da harika Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılıyor olacağım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Trump yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum!”

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