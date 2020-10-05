Düzce Belediyesi 'dolandırıcılık' uyarısında bulunduAzerbaycan'da 3.3 büyüklüğünde deprem!ABD Başkanı Donald Trump bugün taburcu olacakMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?Bakan Selçuk, yüze yüze eğitime geçişin detaylarını açıklayacakErdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Oldukça ileri bir düzeye gelindiKorkutan açıklama! Dünya çapında her 10 kişiden 1’i koronavirüs kapmış olabilir!4. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?3. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?2. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. ABD Başkanı Donald Trump bugün taburcu olacak

ABD Başkanı Donald Trump bugün taburcu olacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden bugün taburcu olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump bugün taburcu olacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden bugün taburcu olacağını belirtti.

Trump, koronavirüsr yakalanmasının sonrası tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yerel saatle 18.30’da Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden taburcu olacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün saat 18.30'da harika Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılıyor olacağım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Trump yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum!”

Trump'ın fotoğrafındaki kurmaca ti'ye alındı!Trump'ın fotoğrafındaki kurmaca ti'ye alındı!

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT