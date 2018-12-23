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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

IHAAW200912-SIY/23-12-2018 - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

IHAAW200912-SIY/23-12-2018 - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptım. ABD'nin Suriye'den çekilmesinin koordinasyonunu görüştüm." dedi. 23.12.2018 20:09:12 TSI NNNN


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