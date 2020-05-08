ABD Başkanı Donald Trump'ın o sözü akıllara geldi! Kralı korkutan iddia

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a konuşlandırdığı askeri sistem ve askerleri çekeceği yönündeki iddialarını Wall Street Journal gazetesi bazı Amerikalı yetkililere dayandırarak sayfasına taşıdı.

PENTAGON, KONUYA İLİŞKİN SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, eylül ve ekim aylarında Suudi Arabistan'a, ülkedeki Amerikan sistemlerine ek olarak üç yeni Patriot bataryası, iki savaş uçağı filosu ve bir Terminal Yüksel İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi'nin konuşlandırılması talimatını vermişti.

ABD'nin son adımı bazı yetkililer tarafından İran'ın artık Amerikan menfaatlerine acil bir tehdit teşkil etmediğinin göstergesi olarak yorumlanırken, bazı uzmanlar bu adımların petrol fiyatları konusunda Suudi Arabistan yönetiminin Washington'u dinlememesine karşılık olarak atıldığını iddia ediyor.

TRUMP'IN "SUUDİ ARABİSTAN'I BİZ KORUYORUZ" SÖZÜ AKILLARA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Salman'ı, ABD'nin askeri desteği olmadan "iki hafta" bile iktidarda kalamayacağı yönünde uyardığını söyledi ve "Suudi Arabistan'ı biz koruyoruz" demişti.