ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenmedik ziyaret! Şaşkınlık yarattı
Trump'ın İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılması beklenmiyordu. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve bir süre konuşmaları dinledi.
Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlığa sebep oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre salonda kalıp ayrıldı.
Etiketler : Trump, İklim Zirvesi
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