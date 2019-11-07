ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Erdoğan görüşmesi' açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak "Çok iyi bir görüşme yaptık. Erdoğan, terörist Bağdadi'nin karısı ve kız kardeşi de dahil olmak üzere çatışma sırasında kaçan DEAŞ'lıları da yakaladığını söyledi" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini vurguladı. Trump, "Erdoğan bana, çatışma esnasında kaçtıkları belirtilen, aralarında terörist Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi." ifadelerini kullandı.
Trump, görüşmede ayrıca Suriye sınırı, terörizmin ortadan kaldırılması, YPG/PKK ve diğer konuların ele alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek Çarşamba 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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