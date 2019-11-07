ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Erdoğan görüşmesi' açıklaması

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini vurguladı. Trump, "Erdoğan bana, çatışma esnasında kaçtıkları belirtilen, aralarında terörist Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Trump, görüşmede ayrıca Suriye sınırı, terörizmin ortadan kaldırılması, YPG/PKK ve diğer konuların ele alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek Çarşamba 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.