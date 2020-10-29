ABD Başkanı Donald Trump'tan Fransa'ya destek mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Nice kentindeki bıçaklı saldırı sonrası Fransa'ya destek mesajı paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa halkının yanında olduklarını belirtti.

"RADİKAL İSLAMCI TERÖR SALDIRILARI HEMEN DURDURULMALI"

Trump açıklamasında, "Amerika bu savaşta en eski müttefikinin yanında. Bu radikal İslamcı terör saldırıları hemen durdurulmalı. Fransa ya da herhangi başka bir ülke bu olanları sineye çekemez." ifadelerine yer verdi.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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