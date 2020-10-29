Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa'daki terör saldırısına kınama

Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamasında "Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz." ifadesini kullandı.

Oktay, paylaşımında, Fransa'daki terör saldırısını kınayarak Fransız halkına başsağlığı diledi.

Oktay paylaşımında şunları kaydetti:

"Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyorum. Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz. Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekun dayanışma çağrımızı yineliyorum."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Nice kentindeki terör eylemini şiddetle kınadı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Terörün her türlüsü insanlık suçludur. Teröre karşı bütün dünya samimi bir mücadele vermek ve insanlık cephesinde müşterek hareket etmek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Fransa’nın Nice kenti güne bıçaklı saldırı haberiyle başladı. Belediye Başkanı Christian Estrosi, yaptığı açıklamada Notre Dame Kilisesi yakınlarında bir kişinin elindeki bıçakla etraftakilere saldırdığını belirtti.

Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre üç kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında bir kadının bulunduğu ve başının kesilerek öldürüldüğü öne sürüldü.

SALDIRGAN VURULARAK YAKALANDI

Fransız medyasında yer alan haberlere göre polis ekipleri kimliği henüz açıklanmayan zanlıyı gözaltına aldı. Görgü tanıkları, saldırganın hem olay sırasında hem de yakalandıktan sonra tekbir getirdiğini söyledi.

Yetkililer Nice kentinde meydana gelen olaya ilişkin bir terör saldırısı olma ihtimali üzerinde durduklarını duyurdu. Belediye Başkanı Christian Estrosi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Hastaneye kaldırıldı ve yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Reuters, olayın ülkede bir öğretmenin okulda Hz. Muhammed karikatürü gösterdikten sonra öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtlığını körüklemesinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekti.

Saldırının bu durumla olan bağlantısının da araştırıldığı öğrenildi.

Fransa, Nice’de yaşanan bu korkunç olayın etkisini üzerine atamadan bir başka Fransız şehrinde gerilimi yükselten bir olay yaşandı. Fransız radyo kanalı Europe 1’in aktardığına göre Fransız polisi Avignon kentinde yoldan geçenleri bıçakla tehdit eden bir adamı öldürdü.

Bu iddiayı uluslararası ajanslar son dakika gelişmesi şeklinde servis etti. Saldırganın kimliğinin belirlenmediği açıklanırken olayla ilgili henüz bir basın açıklaması yapılmadı.