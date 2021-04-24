ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına 'Soykırım' dedi!

Son dakika... Beklenen açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'Soykırım' olarak nitelendirdi.

Biden açıklamasının başında, "Her yıl bu günde Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölen herkesin hayatlarını hatırlıyoruz ve böylesi bir mezalimin yeniden yaşanmasını engellemeye bağlılığımızı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden, açıklamanın son paragrafında ise "Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda yok olan bütün Ermenileri onurlandırmaktadır" dedi.

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