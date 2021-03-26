ABD Başkanı Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'İklim Zirvesi' daveti
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 22-23 Nisan'daki İklim Zirvesi'ne davet etti.
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 22-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 40 devlet başkanını davet etti.
40 ülke devlet başkanının katılacağı İklim Zirvesi çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.