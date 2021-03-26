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ABD Başkanı Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'İklim Zirvesi' daveti

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 22-23 Nisan'daki İklim Zirvesi'ne davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'İklim Zirvesi' daveti

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 22-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 40 devlet başkanını davet etti.

40 ülke devlet başkanının katılacağı İklim Zirvesi çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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