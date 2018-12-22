ABD Başkanı Trump: Türkiye gibi ülkeler DEAŞ'ın çaresine bakmalı

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın büyük ölçüde mağlup olduğunu belirterek Türkiye'nin arasında bulunduğu bölge ülkelerinin geri kalanları kolayca halledebilmeleri gerektiğini söyledi.

ABD BAŞKANI TRUMP TÜRKİYE İÇİN NELER SÖYLEDİ?

ABD başkanı, Twitter hesabındaki açıklamasında Suriye'ye üç aylığına girdiklerini ancak yedi yıl boyunca kaldıklarını, ülkeden ayrılamadıklarını ifade etti.

Trump, "Başkanlığa geldiğimde DEAŞ gittikçe vahşileşiyordu. Şimdi DEAŞ büyük ölçüde mağlup edildi ve Türkiye dahil diğer bölge ülkeleri geriye kalanları kolayca halledebilmeli. Eve dönüyoruz!"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRUMP İLE SURİYE HAKKINDA NE GÖRÜŞTÜ?

ABD, Suriye'deki 2 bin askerinin ülkeden tamamen çekileceğini 19 Aralık'ta duyurmuştu. ABD başkanı, çekilmeye gerekçe olarak DEAŞ'ın yenilmesini gerekçe göstermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trump'ın kendisine "Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?" dediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında "Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz" ifadelerini kullanmıştı.