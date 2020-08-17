ABD Başkanı Trump'tan Biden yorumu!

ABD Başkanı Trump, Joe Biden'ın skandal ifadeleri için bazı yorumlarda bulundu. Biden'ın zihinsel kapasitesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başa çıkabilecek düzeyde olmadığını belirten Trump, Fox News'a konuştu.

Kasım ayında ülkesinde yapılacak seçimlerde rakibi olan Demokrat Partili Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin söylediği sözlerle ilgili yorumda bulundu. Trump, “Erdoğan gibi yabancı liderler birinci sınıf satranç oyuncusu. Ben onların hepsini tanıyorum, hepsiyle işleri iyi götürüyoruz. Türkiye’den Erdoğan ve diğerleriyle başa çıkabilecek zihinsel kapasitesi olmayan birisi ABD Başkanı olmamalı” şeklinde konuştu.