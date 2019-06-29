ABD Başkanı Trump'tan Huawei hakkında flaş açıklama!

Huawei hakkında son günlerde yaşanan olumsuz gelişmeler sonrası G-20 zirvesinde şaşırtan bir olay yaşandı. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşen ABD Başkanı Trump bazı açıklamalarda bulundu. Trump görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Amerikan şirketlerinin Çinli telekom devi Huawei'ye donanım satabilmesinin önünü açacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yaptığı görüşme sonrasında iki ülkenin ticaret ile ilgili sorunlarını aşması için müzakere masasına geri döneceğini açıkladı.

KRİTİK HUAWEİ KARARI

Dünyanın merakla takip ettiği görüşmenin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Amerika merkezli şirketlerin Huawei’ye ekipman satmaya devam edebileceğini açıkladı.

Trump'ın Huawei'ye yeşil ışık yakması, ABD ile Çin arasındaki yeni bir başlangık olarak yorumlandı.

HUAWEI BÖYLE DUYURDU: U DÖNÜŞÜ

Huawei ise resmi Twitter hesaplarından birinden, U dönüşü? Trump Huawei'nin Amerikan teknolojisi alabileceğini duyurdu!" açıklamasını yaptı.

