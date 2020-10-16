ABD Başkanı Trump'tan infial yaratacak açıklama: Benden ünlü biri var, İsa Mesih!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina eyaletinde düzenlediği miting sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözü ün ve tanınırlığa getiren Donald Trump, “Geçen gün biri bana dedi ki 'Sen dünyada açık ara en ünlü kişisin.' Ben de 'Hayır, ben değilim...' dedim. 'O zaman kim?' diye sordular. 'İsa Mesih' dedim" şeklinde konuştu. Kendi mitinginde olduğu için bu sözleri alkış ve tezahüratla karşılanan Başkan Trump, bu konuda İsa Mesih ile tartışmaya giremeyeceğini belirtti. Ardından gökyüzüne bakarak "Tanınırlık konusunda yanından bile geçemem." diyen Trump, bu ifadelerle sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından, ünlü grup The Beatles'ın 1980 yılında bir hayranı tarafından öldürülen solisti John Lennon'ın 1966 yılında ‘Beatles’in artık İsa Mesih’ten daha ünlü’ olduğunu söylediği demeç gündeme geldi. İşte o yorumlardan bazıları:

"Tanrım. Ben de hala Beatles sanıyordum. Bunu bilmek iyi oldu."

"Trump, kendini John Lennon sanıyor."

"John Lennon, Beatles’in İsa Mesih’ten daha ünlü olduğunu söylediği için tepkiyle karşılamıştı. Acaba bugün insanlar, Donald Trump’ın bu açıklamasına nasıl tep verecek."

"BABAM HRİSTİYANLIĞI KURTARDI"

Kuzey Dakota'da Scott Hennen tarafından sunulan 'What’s on Your Mind' adlı radyo programına konuk olan Eric Trump, babasının 'Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardığını' öne sürerek, karşı tarafın inançlı insanlara karşı topyekun bir savaş başlattığını söylemişti.

Eric Trump, ayrıca, "Aşırı solcu Demokrat Parti 'ateistlerin' partisi haline geldi ve Hıristiyanlığa saldırmak istiyorlar. Kiliseleri kapatmak istiyorlar; içki dükkanlarının açık tutulmasından gayet hoşnutlar" ifadelerini de kullanmıştı.