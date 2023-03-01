ABD Basketbol maçında depremzedeler için yardım toplandı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası tüm dünyada yardım kampanyaları düzenlenirken Amerika'dan da yardımlar gelmeye devam ediyor. Amerika Kolej Basketbol Ligi'nde oynanacak olan maçta dev ekranlarda deprem videoları izletilirken yardım çağırısında da bulunuldu.

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ABD Basketbol maçında depremzedeler için yardım toplandı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler sonrası AMerika'nın New Jerset eyaletinde oynanan Amerika Kolej Basketbol Ligi ( NCCA) maçında deprem ile ilgili video gösterilerek yardım çağrısı yapıldı.

ABD Basketbol Kolej Ligi maçında depremzedeler için yardım toplandı!

DEV EKRANDAN YARDIM ÇAĞIRISINDA BULUNDULAR

ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Turkish Philanthropy Funds (TPF) girişimiyle gerçekleşen kampanya Newark'ta Prudential Center'daki NCAA maçının oynanacağı salonda, maçın başlamasından dakikalar önce Türkiye'deki deprem görüntülerinden oluşan videolar gösterildi. Basket sahasında bulunan dev ekranlarda binlerce basket severlerin izlediği görüntülerle birlikte, salonda yapılan anonsla Türkiye'deki depremzedeler için yardım çağrısında bulunuldu.

ABD Basketbol Kolej Ligi maçında depremzedeler için yardım toplandı!

TÜRKİYE İÇİN YARDIM TOPLUYORLAR

NCAA liginin Villanova ve Seton Hall takımlarına ev sahipliği yapan Prudential Center'da ayrıca depremzedeler için bir de yardım masası kuruldu. Yardım masasında gönüllü çalışan Seton Hall Üniveristesi öğrencisi Çağla Bengi, Türkiye'den uzakta olduğunu ve depremzedeler için birşeyler yapmasının gerektiğini düşünerek okul takımının basket maçında gerçekleşen yardım etkinliğinde gönüllü çalışma fırsatını yakalamaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Seton Hall'de eğitim gören diğer Türk öğrenci Aslı Subaşılı da ellerinden geldiği kadar Türkiye'ye yardımları yönlendirmeye çalıştıklarını kaydederek "Bütün kalbimiz, dualarımız, aklımız Türkiye'de." diye ekledi.

ABD Basketbol Kolej Ligi maçında depremzedeler için yardım toplandı!

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