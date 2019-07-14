ABD Büyükelçisi Satterfield'ı terleten S-400 sorusu! Sadece iki kelime kullandı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Fransa Büyükelçiliği'nde Fransa Milli Günü dolayısıyla verilen davette yaşananları köşesine taşıdı.

ABD'li Büyükelçi David Satterfield ve Rusya Büyükelçi Aleksey Yerhov ile de konuşma fırsatı bulan Sarıkaya, iki büyükelçiye de S-400 ile alakalı sorular sordu.

ABD'Lİ ELÇİ: "YORUM YOK" DEDİ

Habertürk yazarı ABD Büyükelçisi ile yaşadıklarını söyle anlattı: "S-400" kelimesini duyunca soru sormama dahi müsaade etmedi, iki elini havada çırparak konuşmayacağını belirtti ve "Yorum yok" deyip yönünü döndü...

RUS ELÇİ: ŞİMDİ ÇOK DAHA GÜVENLİ BİR KENTTE OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM

Muharrem Sarıkaya Rus Büyükelçi ile arasında geçen konuşmayı köşesine şu cümlelerle taşıdı: Hal hatır konuşmasının ardından Yerhov'a, "S-400 sisteminin Ankara'ya geliyor olması sizde nasıl bir duygu yarattı?" diye sordum. Yanıtı eşini de gülümsetti: "Şimdi çok daha güvenli bir kentte olduğumu hissediyorum..." Fazla konuşmaktan kaçındı, fotoğraf çekiminin ardından gülerek ayrıldı; mutluydu...