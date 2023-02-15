ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye gelecek! Programı belli oldu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye gelecek. Blinken İncirlik Üssü'nü ziyaret ettikten sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Melahat Ersoy
Editör
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye gelecek! Programı belli oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya, Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edecek. Almanya'ya giderek Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak olan Blinken, Ukrayna-Rusya Savaşı, Türkiye'de meydana gelen deprem ve birçok önemli mesele hakkında görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye gelecek! Programı belli oldu

İNCİRLİK'E GİDECEK

Blinken, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımların gönderildiği Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye gelecek! Programı belli oldu

ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNACAK

Blinken, buradaki temasların ardından Ankara'ya geçecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer Türk yetkililer ile ABD'nin Türkiye ve Türk halkına verdiği deprem desteğinin yanı sıra NATO müttefiki olan Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştirecek.

Blinken ayrıca, depremden büyük hasar gören Suriye'ye destek sağlayan Türk hükümetine de yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye gelecek! Programı belli oldu

YUNANİSTAN'A GİDECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak Partisi (SYRİZA) lideri Alexis Çipras ile savunma iş birliği ve enerji güvenliği konularında görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken, 21 Şubat'ta da ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılacak.

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