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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo karantinada!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinam altına alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo karantinada!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs  hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinam altına alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Dişleri Bakanı Mike Pompeo’nun koronavirüs hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantina altına alındığı belirtildi.

Bakanlık, Pompeo’ya yapılan koronavirüs test sonucunun ise negatif çıktığını duyurdu. Pompeo’nun tıbbi ekip tarafından yakından izlendiği belirtilen açıklamada, “Bakan Pompeo'nun Covid testi pozitif çıkan biriyle temas kurduğu tespit edildi. Gizlilik nedeniyle bu kişiyi tanımlayamıyoruz. Bakan negatif test edildi. CDC kurallarına göre karantinaya alınacak” denildi.

Bakan Pompeo’nun pozitif test yapan kişiyle ne zaman ve nerede temasa geçtiği belirsizliğini koruyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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