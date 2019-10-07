İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyon ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyon ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler :

HABERE YORUM KAT