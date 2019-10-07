ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyon ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" denildi.

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Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyon ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" denildi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : abd



