ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyon ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" denildi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyon ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" denildi.
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