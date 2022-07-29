ABD ekonomisi büyümeye ara verdi! Öznur Küçüker Sirene paylaştı! "Hiçbir hükümdarlık sonsuz değildir!"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Sirene, ABD ekonomisinin resesyona girme süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
ABD ekonomisi büyümeye ara verdi! Öznur Küçüker Sirene paylaştı! "Hiçbir hükümdarlık sonsuz değildir!"

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2022 ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 küçülmüştü.

ABD ekonomisi büyümeye ara verdi! Öznur Küçüker Sirene paylaştı! Hiçbir hükümdarlık sonsuz değildir!

ABD EKONOMİSİ ART ARDA DARALDI

ABD ekonomisi ilk çeyrekte pandemi yılı olan 2020’in ikinci çeyreğinden beri ilk kez daralmıştı. Ekonomi 2021’in son çeyreğinde ise baz etkisiyle yüzde 6,9’luk güçlü büyüme kaydetmişti. Böylece ABD ekonomisi iki çeyrek art arda daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.

ABD ekonomisi büyümeye ara verdi! Öznur Küçüker Sirene paylaştı! Hiçbir hükümdarlık sonsuz değildir!

SİRENE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

ABD'nin iki kez resesyona girmesiyle ilgili paylaşımda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, şu ifadelere yer verdi: "ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdi. Ee hiçbir hükümdarlık sonsuz değildir."

ABD ekonomisi büyümeye ara verdi! Öznur Küçüker Sirene paylaştı! Hiçbir hükümdarlık sonsuz değildir!

EKONOMİDE RESESYON HANGİ ANLAMA GELİYOR?

Ekonomik büyümenin belirli bir süreliğine negatif olmasını olarak tanımlanan resesyon, ekonomide atıl kapasitenin bulunması ya da ekonominin uzun vadeli büyüme oranlarından daha düşük oranlarda büyümesi şeklinde açıklanır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Elektriğe zam iddiası! Vatandaşın cebi yanabilir
Elektriğe zam iddiası! Vatandaşın cebi yanabilir
Avrupa İstatistik Ofisi açıkladı! Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
Avrupa İstatistik Ofisi açıkladı! Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
Kredi faizleri düştü, vatandaş bankaya koştu! En düşük faizle kredi veren banka belli oldu!
Kredi faizleri düştü, vatandaş bankaya koştu! En düşük faizle kredi veren banka belli oldu!
Ayağınızı gazdan çekecek haber! LPG'ye zam geliyor! Araç sahipleri umutsuz!
Ayağınızı gazdan çekecek haber! LPG'ye zam geliyor! Araç sahipleri umutsuz!
Trabzonspor 4 - 0 Sivasspor Süper Kupa | Maç sonucu
Trabzonspor 4 - 0 Sivasspor Süper Kupa | Maç sonucu
Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden'den kötü haber! Yeniden karantinaya girecek!
Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden'den kötü haber! Yeniden karantinaya girecek!
Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!
Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!
Bu ritüel hayatınızı değiştirecek! Adil Yıldırım açıkladı! "Şakası yok, olacak!"
Bu ritüel hayatınızı değiştirecek! Adil Yıldırım açıkladı! "Şakası yok, olacak!"
Son dakika | MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi! "Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!"
Son dakika | MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi! "Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı! Fındığı olanlar yaşadı!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı! Fındığı olanlar yaşadı!
ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim mest oldu! "Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli"
ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim mest oldu! "Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında şoke eden iddia! Türkiye hava sahasını kullanıp Suriye'ye kaçacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında şoke eden iddia! Türkiye hava sahasını kullanıp Suriye'ye kaçacak