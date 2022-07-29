ABD ekonomisi büyümeye ara verdi! Öznur Küçüker Sirene paylaştı! "Hiçbir hükümdarlık sonsuz değildir!"

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2022 ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 küçülmüştü.

ABD EKONOMİSİ ART ARDA DARALDI

ABD ekonomisi ilk çeyrekte pandemi yılı olan 2020’in ikinci çeyreğinden beri ilk kez daralmıştı. Ekonomi 2021’in son çeyreğinde ise baz etkisiyle yüzde 6,9’luk güçlü büyüme kaydetmişti. Böylece ABD ekonomisi iki çeyrek art arda daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.

SİRENE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

ABD'nin iki kez resesyona girmesiyle ilgili paylaşımda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, şu ifadelere yer verdi: "ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdi. Ee hiçbir hükümdarlık sonsuz değildir."

EKONOMİDE RESESYON HANGİ ANLAMA GELİYOR?

Ekonomik büyümenin belirli bir süreliğine negatif olmasını olarak tanımlanan resesyon, ekonomide atıl kapasitenin bulunması ya da ekonominin uzun vadeli büyüme oranlarından daha düşük oranlarda büyümesi şeklinde açıklanır.