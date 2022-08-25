ABD ekonomisinde kriz: Daralma artıyor

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminlerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0.6 azaldı.
BEKLETİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ
Söz konusu dönemde GSYH verisinde hafif yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0.8 küçülmesi yönündeydi.
İKİNCİ ÇEYREKTE 0,9 DARALDI
Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.9 daraldığı kaydedilmişti.
Böylece ABD'de ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde tahmin edilenden az küçülme gösterdi.