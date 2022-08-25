ABD ekonomisinde kriz: Daralma artıyor

ABD'de ekonomik kriz devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.6 ile beklenenden az daraldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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ABD ekonomisinde kriz: Daralma artıyor

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminlerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0.6 azaldı.

ABD ekonomisinde kriz: Daralma artıyor

BEKLETİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu dönemde GSYH verisinde hafif yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0.8 küçülmesi yönündeydi.

ABD ekonomisinde kriz: Daralma artıyor

İKİNCİ ÇEYREKTE 0,9 DARALDI

Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.9 daraldığı kaydedilmişti.

ABD ekonomisinde kriz: Daralma artıyor

Böylece ABD'de ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde tahmin edilenden az küçülme gösterdi.

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