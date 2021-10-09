ABD, F-16 vermezse ne olacak? Türkiye'nin planı ortaya çıktı: Üç seçenek masada

Reuters'in duyurduğu Türkiye'nin ABD'den 40 F-16 savaş uçağı almak ve 80 adet F-16 savaş uçağının modernizasyon için Pentagon'dan talepte bulunduğu haberlerinin ardından gelecek yanıt şimdiden merak konusu oldu. ABD Kongresi'nden uçakların satılmasına ilişkin olumlu bir kararın çıkması zor görünürken Türkiye'nin olumsuz duruma karşı planları belli oldu.

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre Türkiye; ABD'den uçakların satılmaması yönünde olumsuz bir karar alınması durumunda İngiltere, Fransa veya Rusya gibi ülkelerden yeni nesil savaş uçağı alımını gündemine alabilecek.

DÜNYADA KİM HANGİ UÇAĞI KULLANIYOR?

Dünyada ABD, İngiltere ve İsrail 5. Nesil F-35 savaş uçağını kullanmaya başladı. Rusya, ise kendi ürettiği 5. Nesil SU-57 projesinde önemli bir aşamaya geldi. Rusya, Çin ve Mısır, 4++ Nesil olarak nitelenen SU-35’i envanterinde tutmaya devam ederken Fransa ile yakınlaşan Yunanistan, bu ülkeden 4+ Nesil Dassault Rafale uçak satın aldı. 245 savaş uçağına sahip olan Türkiye, 50’ye yakın da F-4 2020 savaş uçağına sahip durumda bulunuyor. F-16’lar ilk olarak 1987’de hizmete girse de 1974’te hizmete giren F-4 uçakları ise daha sonra modernize edilerek kullanılmaya devam edildi.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI

Yeni döneme ayak uydurmak isteyen Türk Hava Kuvvetleri, 2020’den itibaren önce F-4, ardından da F-16 savaş uçaklarını aşamalı olarak envanterinden çıkarmaya başlasa da hava taarruzunda bir boşluk oluşmaması adına söz konusu uçakların yerine geçecek jetlerin alınması için planlama yapıldı. Bu kapsamda Türkiye, yeni nesil 100 adet F-35 savaş uçağı alımını planladı ayrıca 2023’ten itibaren ise milli muharip uçağı TF-X’ın üretimine başlanacak.

ZAAFİYETİN GİDERİLMESİ İÇİN PLANLAMA YAPILDI

Türkiye 2030’lu yıllarda hava taarruz gücünü ağırlıklı olarak TF-X ve F-35 jetlerine göre planlamıştı, ancak Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınca ABD tarafından hukuka aykırı şekilde F-35 programından çıkarılmıştı. Türkiye, Milli Savaş Uçağı’nın envantere 2030’da girecek olması nedeniyle önümüzdeki 8 yıllık dönemde hava gücünde oluşabilecek zafiyeti engellemek için bir dizi seçeneği gündemine aldı.

İŞTE SEÇENEKLER

Uzmanlar; ABD’den F-16 satın alma ve modernizasyon talepleri girişiminin bu çerçevede ele alınması gerektiği üzerinde duruyor. Talebin ABD yönetimi veya kongre tarafından kabul edilmemesi durumunda ise Türkiye, yeni seçenekleri gündemine alabilecek. Bu seçenekler arasında Fransa ve İngiltere’den savaş uçağı satın alma ile Rusya’dan SU-35 veya SU-37 gibi yeni nesil savaş uçağı satın alma da yer alabilecek.