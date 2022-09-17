ABD, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'den sert tepki

ABD, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne yönelik 2020 yılında uygulamaya başladığı silah ambargosunu kaldırdı. Söz konusu karara tepkiler art arda geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, alınan karar kınanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) karara yönelik verdiği tepkininin desteklendiği kaydedildi. Ayrıca ABD'nin kararını gözden geçirmesi, iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemesi istendi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KIBRIS MESELESİNİN ÇÖZÜLMESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının söz konusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz.

Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir.

ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz.

ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir.

Her halükarda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir."

Söz konusu karara bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah ambargosunun kaldırılmasının bölge barışına zarar vereceğini ifade ederek , Türkiye'nin garantör ülke olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti.

FUAT OKTAY: BU KARARDAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİDİR

Fuat Oktay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin, GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırması talihsizlik ve bölgeye yönelik öngörüsüzlüktür. Bölge barışına zarar verecek ve çözümsüzlüğü kalıcı kılacak olan bu karardan bir an önce dönülmelidir.

Türkiye, Ada’daki barış ve huzur ortamı için garantör devlet olarak üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."