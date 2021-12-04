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ABD istihbaratından çok konuşulacak sızıntı: Rusya, 175 bin askerle Ukrayna'yı işgal edecek

ABD istihbaratının sızdırdığı belgeye göre Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin askerle işgal girişimi başlatacağı iddia edildi.

ABD istihbaratından çok konuşulacak sızıntı: Rusya, 175 bin askerle Ukrayna'yı işgal edecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artarken ABD istihbaratının sızdırdığı bir belge ortalığı karıştıracak cinsten. ABD istihbaratının Washington Post gazetesine sızdırdığı belgeye göre Rus birliklerinin, 175 bin askerle Ukrayna'ya işgal girişiminde bulunacağı öne sürüldü. 

Belgede yeni top ve dolaylı atış ekipmanının yanı sıra 50 taktiksel birliğin Rusya tarafından Ukrayna sınırının yakınındaki birçok noktaya konuşlandırıldığı ileri sürüldü.

ABD istihbaratından çok konuşulacak sızıntı: Rusya, 175 bin askerle Ukrayna'yı işgal edecek

70 BİNİ 175 BİNE ÇIKARACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Ukrayna, Rusya’nın sınıra 94 bin asker yığdığını ileri sürerken, ABD istihbaratının belgesinde şu anda taktik taburların toplam asker sayısının 70 bin civarında olduğu, bu sayının yakın zaman içinde 175 bine çıkacağı öngörülüyor. Ayrıca Rusya’nın hedef şaşırtmak için sürekli bir şekilde askerleri sınır boylarına sevk edip geri çektiği öne sürüldü.

ABD istihbaratından çok konuşulacak sızıntı: Rusya, 175 bin askerle Ukrayna'yı işgal edecek

HAZIRLIK TATBİKATI İDDİASI

Belgede, Rusya’nın daha önce de sınıra yığınak yapmasının işgalin hazırlık tatbikatı olduğu ifade edilirken, Rus ordusunun işgali hızlandırmak için şu anki konumlarındaki eğitim ekipmanlarını bırakıp yola devam edebileceği iddia edildi.

Washington Post gazetesine konuşan bir yetkili ise Rusya’nın mevcut yığınağının bahar aylarında Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın iki katı kadar olduğunu öne sürdü.

Tayfun Altuntaş
Editör
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