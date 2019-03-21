İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. "Faizlerin sabit tutulmasına karar verildi"

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. "Faizlerin sabit tutulmasına karar verildi"

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Faizlerin sabit tutulmasına karar verilirken, Fed'in politika faizi mevcut 2.25-2.50 aralığında kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. "Faizlerin sabit tutulmasına karar verildi"

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Faizlerin sabit tutulmasına karar verilirken, Fed'in politika faizi mevcut 2.25-2.50 aralığında kaldı.

Fed faiz kararını açıkladı. Faizlerin sabit tutulmasına karar verildi. Fed'in politika faizi mevcut 2.25-2.50 aralığında sabit bırakıldı.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.