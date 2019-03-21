ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. "Faizlerin sabit tutulmasına karar verildi"
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Faizlerin sabit tutulmasına karar verilirken, Fed'in politika faizi mevcut 2.25-2.50 aralığında kaldı.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Faizlerin sabit tutulmasına karar verilirken, Fed'in politika faizi mevcut 2.25-2.50 aralığında kaldı.
Fed faiz kararını açıkladı. Faizlerin sabit tutulmasına karar verildi. Fed'in politika faizi mevcut 2.25-2.50 aralığında sabit bırakıldı.
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