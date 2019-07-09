ABD merkezli site iddia etti: İngiltere ve Fransa Suriye'ye ilave asker gönderiyor

Habere göre, hâlihazırda bölgede kara gücü bulunan Fransa ve İngiltere, mevcut kuvvetlerini yüzde 10-15 aralığında artırmayı amaçlıyor. Almanya, ABD’nin Suriye’ye asker gönderme talebini reddetmişti.

FOREIGN POLICY HABER SİTESİ "TRUMP YÖNETİMİ İÇİN BÜYÜK BİR ZAFER"

Foreign Policy, söz konusu gelişmenin Suriye’den çekilirken yerini uluslararası güçlere bırakmak isteyen Trump yönetimi için büyük bir zafer olduğunu yazdı.

Foreign Policy’e konuşan ABD’li yetkililer, Fransa ve İngiltere’nin dışında başka ülkelerin de bölgeye düşük miktarda asker göndermesinin mümkün olduğunu ifade etti.

İtalya’nın bölgeye asker gönderilmesi konusunda olumlu ya da olumsuz aldığı kararı açıklamaya yakın olduğu, Balkan ve Baltık bölgesindeki birkaç ülke ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.